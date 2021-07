Rimini. Incendio alla ditta di casette in legno: per i vigili del fuoco è di origine dolosa

Condividi l'articolo









Sono le due casette di legno della ditta Ricci & C. distrutte da un incendio che per i vigili del fuoco è senza dubbio di origine dolosa: un piccolo deposito di carbonella e l’ufficio vendite. I vigili del fuoco, una volta arrivati sul posto, hanno trovato le costruzioni in legno, una praticamente a ridosso dell’altra, già avvolte dalle fiamme. Sul posto, oltre ai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia del Rimini, sono intervenuti anche i colleghi della scientifica. Ascoltati dai militari, i titolari hanno detto di non aver mai ricevuto minacce né di avere concorrenti che potrebbero volere il loro fallimento.