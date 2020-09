Incendio Cantiere Edile

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 00:45 del 20/09/2020 per incendio all’interno di un

cantiere edile relativo ad un edificio in via novelli a Rimini.

L’incendio ha coinvolto il materiale edile presente all’esterno e un box di cantiere, il

personale dei Vigili del fuoco è intervenuto con due mezzi e sette uomini ed ha impiegato

alcune ore per il completo spegnimento e la messa in sicurezza dell’area. Nessuna

persona coinvolta