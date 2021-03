Rimini. Incendio in A14: chiuse le due corsie

Incendio nel tratto riminese dell’A14 su un autoarticolato che procedeva in direzione nord. Il guidatore è riuscito ad accostare in una piazzola d’emergenza a 2 chilometri dal casello di Rimini nord. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco mentre tre pattuglie della polizia Autostradale hanno bloccato temporaneamente il traffico. Solo verso le 14.30, dopo lo spegnimento dell’incendio, il carico è stato messo in sicurezza e due corsie dell’A14 sono state riaperte e, verso le 15.30, la situazione è tornata alla normalità.