Rimini. Incendiò scooter figlia della ex, pluripregiudicato siciliano di 39 anni condannato

Condannato pluripregiudicato siciliano di 39 anni, sottoposto a due diversi procedimenti in relazione alle vessazioni denunciate dalla sua ex compagna, una donna rumena, nonché all’incendio dello scooter della figlia di quest’ultima. L’uomo è stato condannato in abbreviato, per maltrattamenti, a due anni e 4 mesi di reclusione, oltre a un risarcimento di 5000 euro alla parte civile, mentre la sentenza di primo grado lo ha assolto, perché il fatto non sussiste, dall’accusa di violenza sessuale. Il secondo procedimento, di fronte al Tribunale monocratico, si è concluso con la condanna a 5 anni per atti persecutori, incendio e danneggiamento, nonché al risarcimento di 10.000 euro.