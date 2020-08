Rimini. Incidente auto-moto: conducente con a bordo figlia e nipotina non si ferma a prestare soccorso ma poi torna indietro

Incidente sulla statale 16, all’altezza dell’Italia in Miniatura. Un 45enne bellariese in sella a una moto Benelli 500 si è scontrato con un’auto ed è caduto sull’asfalto. Trasportato in eliambulanza a Cesena è in prognosi riservata. Nell’auto, condotta da una donna, c’erano anche la figlia e la nipotina. In un primo momento la conducente dell’auto non si è fermata a prestare soccorso e solo successivamente è tornata indietro e si è fatta identificare dalla polstrada. Rischia dunque una denuncia.