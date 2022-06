Rimini. Incidente auto-moto: feriti in elisoccorso al Bufalini

Condividi l'articolo

Incidente auto moto nel pomeriggio di oggi in via Popilia a Rimini, all’altezza dell’Italia in Miniatura: una fiat Panda è entrata in collisione con una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano due persone. I feriti sono stati portati dell’elisoccorso al Bufalini di Cesena. La Statale è stata chiusa con pesanti ripercussioni sul traffico.