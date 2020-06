Incidente ieri durante un lancio programmato in paracadute per un 31enne riminese allievo della scuola di paracadutismo di Fano. Negli ultimi metri verosimilmente per un errore, la velocità della discsa è aumentata e la caduta è stata tremenda. Tanto che la vittima è stata trasportata agli Ospedali riuniti di Ancona con il codice di massima gravità. Escluse lesioni a organi interni ma la prognosi resta riservata. I fatti sono al vaglio dei carabinieri.