Rimini. Incidente in A14 di ieri. 6 persone rimaste ferite non gravemente e ricoverate in ospedale

Ha provocato una lunga coda in direzione nord l’incidente di ieri in A14 all’altezza di Rimini che ha coinvolto diverse autovetture e ferito 6 persone. Ieri mattina poco prima delle 12 tre auto si sono scontrate, coinvolgendo nell’incidente sei persone, rimaste ferite ma non gravemente: una Fiat Panda, si è addirittura ribaltata. Quattro di queste sei persone ferite sono state portate all’Infermi di Rimini e le altre due rimanenti all’ospedale di Riccione. La circolazione si è normalizzata dopo circa un ora.