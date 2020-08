Incidente stradale in galleria: secondo la procura di Forlì il conducente lo avrebbe causato intenzionalmente cercando così di uccidere la passeggera dalla quale si stava separando. Lui è un riminese di 45 anni residente in Valmarecchia e rischia di essere processato per tentato omicidio. Nei giorni scorsi ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, che quasi sempre precede il rinvio a giudizio.