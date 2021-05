Rimini. Incidente in scooter: 17enne elitrasportato al Bufalini

Incidente sulla via Ravenna, nella frazione bellariese quando un 17enne ha riportato lesioni guaribili con una prognosi di 40 giorni per un incidente a bordo del suo scooter. Il giovane stava transitando nella rotatoria quando si è scontrato con la Fiat 500 condotta da un 19enne, sempre bellariese, che si è immessa da via Monteverdi. Le condizioni del ragazzo hanno in un primo momento portato i soccorritori a chiamare l’elisoccorso per il trasporto al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Il 17enne è stato per fortuna dimesso oggi. Rilievi di legge in mano alla municipale.