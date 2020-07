Incidente alla rotonda di via Dei Martiri dove mamma e figlio, entrambi in scooter Scarabeo sono stati speronati da un Suv che non avrebbe rispettato la precedenza. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 che hanno portato i pazienti al pronto soccorso: non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto polizia municipale e polizia di Stato.