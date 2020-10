Sinistro stradale con feriti nel tratto tra la rotatoria di Via della Fiera e la rotatoria di Via Covignano in direzione nord, quando un’auto ed uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio il centauro che è caduto rovinosamente a terra. Il 118 lo ha così condotto con codice di media gravità all’Infermi. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri.