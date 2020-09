RIMINI. Incidente in via Marconi a Viserba, l’intervento di Stefano Benaglia

Ci sentiamo in dovere di intervenire sull’ennesimo incidente avvenuto in via Marconi a Viserba.

Siamo al corrente del progetto di riqualificazione della via Marconi nel suo insieme, con la trasformazione a

senso unico in capo all’azienda costruttrice del complesso corderia come onere di urbanizzazione, ma

crediamo sia necessario un intervento immediato, che dia risposte utili in tempi brevi all’ormai annoso

problema di sicurezza su quella strada.

Come associazione Quartiere 5 siamo a richiedere un’azione immediata che porti all’installazione di sistemi

che riducano la velocità delle macchine, che siano colonnine autovelox, dossi o altre soluzioni.

Ricordiamo che con i lavori alla viabilità a mare della ferrovia il traffico su via Marconi aumenterà ancora di

più, per questo non possiamo permetterci di aspettare una data imprecisata per la messa in sicurezza della

strada.

Stefano Benaglia

Presidente Ass. Quartiere 5 APS

info@quartiere5.it