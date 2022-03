Rimini. Incidente mortale, assolto automobilista

Lo svincolo imboccato a 95 chilometri orari anziché ai 50 che erano indicati come limite massimo dai cartelli stradali. È questo il risultato della perizia che ieri mattina ha permesso al giudice di assolvere, per non aver commesso il fatto, un automobilista di Gradara coinvolto la mattina dell’8 agosto del 2016 a Misano nell’incidente stradale dove ha perso la vita il 25enne Gianluca Ciccone. Dopo sei anni di attesa è arrivata quindi la sentenza.