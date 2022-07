Rimini. Incidente mortale in moto: vittima colta da malore

Matteo Buscarini era residente a Rimini e a quanto si è appreso si trovava a Cervia per motivi di lavoro. E’ lui la vittima del tragico incidente in scooter avvenuto ieri. Forse è stato un malore a farlo cadere. Lo si accerterà solo con l’eventuale autopsia. Il 45enne era intorno alle 13, alla guida di un maxiscooter Honda: ha perso il controllo mentre stava percorrendo viale Volturno con direzione di Ravenna-Cesenatico. Finito contro cordolo del marciapiede è poi finito contro un albero prima di cadere sull’asfalto. La Polizia locale ha escluso il coinvolgimento di altri veicoli nella tragedia. All’arrivo del 118 al medico non è rimasto altro che constatarne il decesso.