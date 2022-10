Condividi l'articolo

Ennesimo incidente mortale. E’ accaduto intorno alle 9.30 sulla via Euterpe nei pressi del cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria con la Statale 16 e la Consolare per San Marino. Un anziano al volante di una Suzuki è andato a tamponare con estrema violenza un escavatore impegnato nei lavori stradali, morendo sul colpo nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del 118. Per i rilievi e ricostruire i fatti la municipale. Traffico in tilt.