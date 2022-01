Rimini. Incidente parroco: camion sarebbe fuggito dopo impatto

Condividi l'articolo

Don Lanfranco Bellavista, 75 anni, coinvolto in un brutto incidente ieri sera mentre stava rientrando a Montetauro di cui è parroco, è stato dimesso in nottata dall’ospedale Bufalini di Cesena. Era stato ricoverato in seguito a un incidente lungo via Montescudo, in zona Villaggio Primo Maggio, a Rimini. Al vaglio la dinamica dell’incidente il quale sarebbe stato provocato da un camion sopraggiunto prima dietro poi accanto alla vettura e che, dopo averlo toccato, non si sarebbe fermato per prestare soccorso.