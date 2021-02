Rimini. Incidente per auto alimentata a Gpl: intervento dei vigili del fuoco

Santarcangelo di Romagna (RN) 23/02/2021

I Vigili del fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti alle 07:50 del 23/2/2021 con un’

APS (autopompaserbatoio) e cinque unità per incidente stradale tra due autovetture, di cui

una alimentata a GPL, in località San Bartolo nel comune di Santarcangelo di Romagna. I

vigili del fuoco hanno provveduto insieme al personale sanitario ad estrarre

dall’autovettura il conducente per poter poi assicurare le cure del caso ed inoltre hanno

provveduto alla messa in sicurezza delle scenario incidentale. Sul posto presente anche la

Polizia Locale della Valmarecchia