RIMINI. Incidente stradale in via Montescudo (Ospedaletto). L’intervento dei Vigili del fuoco

Nella giornata odierna alle 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a seguito di incidente stradale per soccorrere ed estrarre il conducente ferito di un furgone finito fuori strada sulla via Montescudo all’altezza di Ospedaletto. All’arrivo sul posto I vigili del fuoco insieme al personale sanitario hanno provveduto ad estrarre il conducente rimasto ferito all’interno dell’abitacolo. L’occupante è stato trasportato all’ospedale di Rimini per le cure e accertamenti, presente sul posto anche la polizia municipale per rilievi e regolamentazione del traffico.