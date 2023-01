Condividi l'articolo

Sinistro su via Marecchiese, a Vergiano. A scontrarsi un’auto e un mezzo pesante che viaggiavano entrambi in direzione Rimini. L’auto nello scontro è finita incastrata sotto il telaio della parte posteriore dell’autocarro con gru. Sul posto i Vigili del fuoco per liberare la conducente.