Rimini. Incidente sulla Marecchiese: traffico in tilt

Incidente intorno alle 18 sulla via Marecchiese. La Mercedes ML condotta da una donna, ha urtato una Fiat 500 L che stava sopraggiungendo in direzione contraria. Stando alle prime informazioni i feriti non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’incidente tuttavia ha avuto un grosso impatto sulla circolazione stradale con lunghe file.