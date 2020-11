Segnalato un sinistro stradale sulla statale 16 Adriatica in via Popilia nel riminese. Il sinistro fra due auto, avvenuto all’altezza di via Manfroni vicino al parco Italia in Miniatura, ha bloccato il traffico: si segnalano code per chilometri. Sul posto la Polizia stradale, Municipale, Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Ferite due persone.