RIMINI. Incontro tra il Presidente di Provincia, Riziero Santi, e i vertici della Camera di Commercio

Il presidente della Provincia, Riziero Santi, e il segretario generale del Comune di Rimini, Luca Uguccioni, hanno incontrato questa mattina (giovedì 18 marzo) il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Alberto Zambianchi, e il nuovo segretario generale, Roberto Albonetti, cui il presidente Santi ha tenuto a rivolgere da subito i migliori auguri di buon lavoro. Il presidente Santi evidenzia “la collaborazione costante e fattiva con la Camera di Commercio“, ancor più preziosa in un momento in cui l’economia è messa in ginocchio dalla pandemia. In questo momento “la puntuale e dinamica lettura degli elementi di criticità della situazione“, svolto dalla Camera di Commercio, è ancor più rilevante, per consentire alle amministrazioni locali “di tarare gli interventi nel modo più efficace“. La Camera di Commercio è anche presente al tavolo provinciale del Patto per il lavoro e per il clima di recente costituzione: “già in quella sede si concretizzerà l’apporto di cui si è ampiamente parlato nell’incontro di oggi, compresa l’analisi necessaria a rendere il più efficace e tempestivo possibile il lavoro di indirizzo per far pervenire al nostro territorio le risorse del Next Generation EU“.