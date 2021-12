Rimini. Incredibile vicenda: solidarietà al senatore Antonio Barboni di Forza Italia

Condividi l'articolo

Antonio Barboni, Senatore di Forza Italia, racconta una incredibile vicenda che ha vissuto sulla propria pelle.

Un’agenzia di stampa lancia la notizia dell’arresto del Senatore riminese (diciamo subito FALSISSIMA) in una inchiesta della procura di Benevento.

Ecco il racconto dalla stessa voce di Antonio Barboni

“Come un qualunque giorno lavorativo mi reco in Tribunale per prestare il giuramento di rito in un conferimento incarico. Mentre chiacchiero con alcuni avvocati mi squilla il cellulare. Vedo di chi e’ la chiamata ed e’ Anna Maria Bernini. Rispondo tranquillo e dico “ Ciao che succede?”. All’altro capo sento Anna Maria agitata che mi fa: “ Antonio che e’ successo??? e’ arrivata una agenzia nella quale c e scritto che la procura di Benevento ti ha posto ai domiciliari, anche se da Parlamentare non puoi essere ai domiciliari ma caso mai devono chiedere alla camera di appartenenza, per una storia di appalti..in ogni caso e’ preannunciata una conferenza stampa della Procura alle 12. Intanto ti mando l’ agenzia, prepariamo la tua smentita e ti faccio contattare dall’ Ufficio stampa…appena abbiamo altro ci sentiamo”

…… dire che sono rimasto senza parole e’ francamente poco …. Arrivano le due agenzie sul cellulare: la prima con il fatto…la seconda con il mio nome

GIOVEDÌ 09 DICEMBRE 2021 11.07.59

Corruzione: gara truccata appalto da 75 mln, 4 ai domiciliari

= Corruzione: gara truccata appalto da 75 mln, 4 ai domiciliri (AGI) – Napoli, 9 dic. –

La Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione a quattro ordinanze di misura cautelare per arresti domiciliari emesse dal gip sannita nei confronti di due funzionari pubblici, una persona che ha fatto da intermediario e un imprenditore beneventano che e’ poi diventato ‘cerniera’ tra gli incaricati di pubblico servizio e altri imprenditori.

I quattro devono rispondere di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reati legai all’aggiudicazione di una procedura aperta da Autostrade per l’Italia s.p.a. con un importo oltre 75 milioni di euro. Disposto dal gip anche un sequestro preventivo per equivalente di 64.128 euro, ritenuto parte del prezzo della corruzione, l’importo finora oggetto di effettivo pagamento. Sono inoltre in corso, sia in Campania che in altre regioni, perquisizioni nei confronti di altre persone fisiche e giuridiche indagate. I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in procura a Benevento, alle 12. (AGI)Lil

GIOVEDÌ 09 DICEMBRE 2021 12.14.08 SENATORE

Corruzione: gara appalto da 75 mln truccata, 4 ai domiciliari (2)=

(AGI) – Napoli, 9 dic. – Secondo quanto apprende l’AGI, le misure cautelari riguardano Antonio Barboni, senatore di Forza Italia eletto nel 2018; Fulvio Rillo, imprenditore sannita e vicepresidente Confindustria Benevento; Vincenzo Voci, dipendente di Autostrade per l’Italia s.p.a.; e Giampaolo

In un attimo ho immaginato la canea mediatica sul mio nome…..con quale forza avrei potuto gridare la mia estraneità, cosa avrei detto a mia moglie e alle mie figlie….il dubbio che avrebbe sempre circondato la mia persona….non so con quale forza sono entrato dal Giudice ed ho giurato….uscito ho cominciato a compulsare la tastiera del cellulare abbinando Benevento- Barboni- domiciliari senza trovare nulla….tornato a casa ho fatto leggere l’ agenzia a mia moglie e ho cominciato a vedere i telegiornali in attesa che il “mostro” apparisse..

Alle 14.15 mi richiama Anna Maria: “ Antonio e’ uscita una seconda agenzia con il resoconto della conferenza stampa, c’e’ ancora il tuo nome ma ci sono un sacco di errori e confermano che sei ai domiciliari… adesso te la mandiamo….aspettiamo ancora un attimo perché e’ solo l’ AGI che produce il tuo nome ”…rispondo…” non so che dire vediamo se escono altre notizie …provo a verificare sui resoconti della stampa locale…”

“Corruzione: gara truccata da 75 mln, tangenti pari a 0,5% =

= Corruzione: gara truccata da 75 mln, tangenti pari a 0,5% =(AGI) – Benevento, 9 dic. – Se ai tempi d’oro di Tangentopoli una mazzetta su un grosso appalto poteva arrivare al 3% dell’importo totale, nel caso finito al centro di un’inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Benevento, i responsabili dell’aggiudicazione di un appalto da circa 75 milioni di euro avrebbero dovuto incassare lo 0,5% in solido. E’ quanto emerge dal l’inchiesta che ha portato a 4 misure di custodia cautelare con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip del tribunale di Benevento nei confronti dell’ex sottosegretario Antonio Barboni, origini brindisine, ma tra i fondatori di Forza Italia a Rimini ed eletto in Emilia Romagna, del costruttore Fulvio Rillo, vicepresidente di Confindustria Benevento, del contract manager di Autostrade per l’Italia spa, Vincenzo Voci, e di Gian Paolo Venturi, già implicato nel fallimento della Coopcostruzioni di Argenta. L’indagine e’ nata dall’arresto di un funzionario Anas, che ha consentito di seguire un altro filone che portava appunto ad anomalie nell’aggiudicazione della gara per le tratte autostradali della DT6 di Cassino – lotto 7. In questo caso al bando parteciparono due aziende, una di Napoli, l’altra di Benevento. E, sebbene sulla carta l’azienda partenopea avesse migliori requisiti, la gara fu poi assegnata all’impresa beneventana. (AGI) Av1/Lil”

A questo punto, ormai rassegnato, compulso nuovamente Barboni-arresto-Benevento niente….vado sulla stampa online e compaiono i nomi dei 4 ai domiciliari….quello che si avvicina al mio e’ ANTONIO BARGONE

…chiamo Anna Maria, leggo il nome, che a lei e’ noto, e scopro che e’ nato a Brindisi, che e’ stato Deputato per 3 legislature ed ex sottosegretario ( anche ai Lavori Pubblici) dei Governi Prodi, D’ Alema e Amato…

….sentire la reazione di gioia e di rabbia di Anna Maria e’ stato il primo momento di gioia in una giornata a dir poco allucinante…Nel mentre ci salutiamo da disposizioni di chiamare il direttore dell’ Agi e 2 ore dopo arriva la terza agenzia della giornata con il mio nome

GIOVEDÌ 09 DICEMBRE 2021 16.16.43 SENATORE BARBONI

(RPT) Corruzione: gara appalto da 75 mln truccata, 4 ai… (2)= (RPT) Corruzione: gara appalto da 75 mln truccata, 4 ai… (2) (AGI) – Napoli, 9 dic. – Secondo quanto apprende l’AGI, le misure cautelari riguardano Antonio Bargone, presidente pro tempore della Societa’ Autostrada Tirrenica spa ( +et non Antonio Barboni senatore di Forza Italia eletto nel 2018, come erroneamente detto in precedenza e totalmente estraneo alla vicenda+ ); Fulvio Rillo, imprenditore sannita e vicepresidente Confindustria Benevento; Vincenzo Voci, dipendente di Autostrade per l’Italia s.p.a.; e Giampaolo Venturi. (AGI)Lil 091615 DIC 21 NNNN

Fino a qui la cronaca fredda di un giorno diverso…..abitualmente sono una persona mite, accomodante, cattolico nel profondo del mio animo, disposto a perdonare, conscio che chi lavora possa sbagliare ma non verificare “una indiscrezione” e, dopo la conferenza stampa della procura, insistere infiorettando ( fondatore di Forza Italia a Rimini) la cosa senza neanche verificare la mia città di origine e’ francamente troppo…., dopo 10 minuti, non di più, ho chiesto ad Anna Maria l’ autorizzazione a procedere nelle sedi Giudiziarie ed ottenuto il suo placet, ho conferito ampio mandato all’ Avv. Alessandro Petrillo a intraprendere le azioni che riterrà più opportune a mia tutela.

Preciso anche che se da questa vicenda dovesse scaturire un risarcimento economico sarà mia cura darlo in beneficienza…..l’ onorabilità di una persona non ha prezzo!!

ALO PARLARE AGI MESURA

Al Senatore Barboni va naturalmente la piena solidarietà di giornaledirimini