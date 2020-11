Rimini. Indennizzi anche per i professionisti e per le imprese che abbiano subito un calo nel fatturato, anche se operativi

Indennizzi anche per i professionisti e per le imprese che abbiano subito un calo nel fatturato, anche se operativi. Questa l’iniziativa della Viceministro dell’Economia Laura Castelli, che si è fatta carico delle numerose istanze che i Portavoce del MoVimento 5 Stelle abbiamo raccolto dai territori e dalle varie categorie professionali e imprenditoriali.

Come confermato da Castelli, già dalla prossima settimana sarà avviato l’iter per creare un fondo perduto per tutte quelle attività imprenditoriali, professionali, di lavoro autonomo e artigiano che, pur non avendo direttamente subito limitazioni dai DPCM, hanno comunque avuto un impatto negativo sul fatturato. Gli uffici del MEF sono già al lavoro per trovare le risorse.