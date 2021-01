Rimini. Industrie Valentini, scadrà il 7 febbraio cassa integrazione per 152 lavoratori

Sono 152 i lavoratori delle Industrie Valentini che si trovano in cassa integrazione per crisi aziendale dall’8 giugno 2020. L’ammortizzatore scadrà il 7 febbraio. Ci sono poi 40 dipendenti di Pianeta Servizi che operano in due reparti della Valentini. Il futuro dell’azienda sarà oggetto di un tavolo convocato per domani (20 gennaio) in Regione dall’assessore Vincenzo Colla e al quale sono stati invitati le Organizzazioni Sindacali, l’Azienda, il Sindaco di Rimini, il Presidente della Provincia. Proprio i sindacati, Fillea CGIL Rimini, Filca Cisl Romagna, Feneal UIL Rimini e la RSU aziendale, evidenziano come sia sempre più stringente la necessità di una decisione sul futuro delle Industrie Valentini che il 7 febbraio dovranno presentare il Piano Concordatario. Due le opzioni: o l’azienda andrà in liquidazione o verrà acquistata. I sindacati, e probabilmente anche l’assessore Colla, vogliono quindi sapere se ci siano imprenditori, tra quelli incontrati in questi mesi dall’Azienda, seriamente intenzionati all’acquisto. “Siccome – scrive Renzo Crociati, segretario generale della FILLEA CGIL di Rimini – non si esclude che un eventuale acquirente possa procedere verso la “ridefinizione dell’assetto aziendale per adeguarlo alle mutate esigenze del mercato determinate anche dalle incertezze e difficoltà evidenziatesi in ragione della pandemia Covid-19” il 28 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’Azienda un Verbale di Accordo relativo all’incentivo per i lavoratori interessati a cessare il rapporto volontariamente“.

La Cgil lancia anche un appello agli imprenditori interessati all’acquisto “perché non usino tatticismi di mercato ma dimostrino quel senso di responsabilità sociale che oggi più che mai è necessario e che la stessa Costituzione Italiana sancisce, con l’articolo 41, a proposito dell’iniziativa economica privata“.