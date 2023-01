Condividi l'articolo

La Camera di commercio della Romagna, dopo aver analizzato gli indici Istat dei prezzi al consumo, spiega che per il 2023 “la variazione media dell’indice, ipotizzando che rimanga per tutti i mesi dell’anno in corso al medesimo livello dell’ultimo dato mensile di dicembre 2022, risulta essere del +4,7%”. Dopo un incremento medio per i riminesi dell’8,1% registrato nel 2022.