Rimini. Infrange vetro auto: si costituisce alla polizia ma viene sanzionato per inottemperanza alle normative Covid

Nella decorsa notte intorno alle 02.50, un 26enne veronese ha chiamo la Polizia sul Numero Unico di Emergenza 112 NUE asserendo di trovarsi in via Curiel e di volersi costituire in quanto convinto di avere a suo carico un Ordine di carcerazione per un fatto avvenuto nell’agosto del 2018, quando aveva infranto il vetro di un’autovettura ed era fuggito all’arrivo degli operatori.

Appena la pattuglia è giunta sul posto l’uomo ha riferito ai poliziotti che poco prima aveva discusso con la compagna e che voleva andare in carcere.

Fatti i dovuti accertamenti emergeva che a carico del soggetto non vi erano pendenze, pertanto l’uomo veniva sanzionato amministrativamente per inottemperanza alle limitazioni imposte dall’attuale normativa anti COVID in quanto si trovava fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo in orario di coprifuoco.