Rimini. Insegnanti senza vaccino sospesi vincono ricorso

Condividi l'articolo

Il ministero dell’Istruzione e alcune scuole superiori di Rimini sono stati condannati dal giudice del lavoro a versare lo stipendio congelato ai quattro insegnanti di scuola superiore sospesi senza stipendio per non aver fatto il vaccino Covid.

Gli insegnanti erano stati sospesi in virtù della normativa volta a contrastare la diffusione della pandemia Covid, in quanto non vaccinati. Tuttavia, le insegnanti erano a casa in malattia e, secondo il giudice, non rappresentavano un rischio per la salute di nessuno. Pertanto, il giudice ha stabilito che il provvedimento di sospensione era illegittimo e ha condannato le scuole e il ministero a versare lo stipendio congelato.

Questa sentenza rappresenta una vittoria per gli insegnanti sospesi e un importante riconoscimento dei loro diritti. Inoltre, questa decisione potrebbe avere un impatto sulle politiche vaccinali adottate dalle scuole e dalle istituzioni pubbliche in generale