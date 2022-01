Rimini. Inseguimento da film con furgoncino dell’acqua: speronamento, fuga e poliziotti feriti

Condividi l'articolo

Inseguimento ieri sera a Rimini poco prima delle 22.30, con tre gazzelle dei carabinieri a tallonare un furgoncino dell’acqua che non si è fermato all’alt della pattuglia. L’uomo alla guida, dopo aver ignorato l’ordine di accostare e fermare il veicolo, ha accelerato cercando di seminare l’auto dei carabinieri. I militari del Radiomobile hanno chiesto rinforzi e sulle tracce del fuggitivo si sono portate altre due auto. Il furgoncino nel tentativo di far perdere le proprie tracce ha accelerato sempre più, compiendo anche alcune manovre spericolate. Durante la fuga a tutta velocità sono cadute anche alcune casse d’acqua ed un carrello che hanno colpito sul cofano due delle tre gazzelle inoltre quando una pattuglia è riuscita ad affiancare il pirata in zona Celle) e a tagliargli la strada, il conducente l’ha speronata col muso nella fiancata destra. L’impatto è stato così violento che i due militari all’interno sono rimasti storditi. Il conducente del furgoncino, vistosi circondato, è scappato fuori dal mezzo per continuare la fuga a piedi ma è stato immediatamente preso e arrestato. Il fuggitivo, un uomo di nazionalità italiana, era in evidente stato di alterazione. In tutto dovrebbero essere quattro quelli trasferiti in pronto soccorso per accertamenti.