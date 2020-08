Rimini. Inseguimento in spiaggia, coltello e cocaina: nei guai italiano e marocchino

Inseguimento tra due persone con arrivo immediato di due pattuglie della polizia che al loro arrivo hanno trovato il vigilante con i due contendenti all’altezza del bagno 113 a Rivazzurra. Protagonisti un 34enne italiano che accusava un marocchino, sempre 34enne, di avergli dato un quantitativo di droga di scarsa qualità in cambio del telefonino. Diversa la versione dell’africano: il telefonino, ritrovato nei paraggi insieme a un piccolo coltello, è risultato poi di sua proprietà. L’italiano, resosi conto del “pacco” ricevuto, sarebbe tornato dal marocchino e, sotto la minaccia del coltello, gli avrebbe poi sottratto il telefono. Alla fine l’italiano è stato denunciato per rapina, mentre il marocchino per la sua presenza irregolare sul territorio italiano.