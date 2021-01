Rimini. Inserite nel sito delle vendite giudiziarie le ex colonie Bolognese di Rimini ed Enel di Riccione

Sono state inserite nel sito delle vendite giudiziarie le ex colonie Bolognese di Rimini ed Enel di Riccione. Le aste per le due strutture sono state fissate rispettivamente per il 25 febbraio e per il 9 febbraio. Per la struttura riminese, un lotto da oltre 18mila metri quadri, il prezzo di partenza è stato fissato in 7,748 milioni di euro. Più contenuto il prezzo per quanto riguarda l’ex Enel di Riccione, si parte da 1,647 milioni di euro, per la “Piena proprietà di ex colonia marittima in stato di abbandono”.