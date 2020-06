Maltrattamenti in famiglia e rapina: con queste accuse gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato un riminese di ventiquattro anni con problemi di tossicodipendenza. Il soggetto per costringere la nonna a dargli i soldi per la droga, dopo averla offesa e averle sputato in faccia, le ha tirato un secchio d’acqua addosso. Quindi la ha costretta ad effettuare il prelievo in un bancomat vicino casa prendendosi così inovanta euro di cui aveva bisogno.