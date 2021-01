“Sei soltanto una donna e in quanto tale sei un essere inferiore”. Una frase decisamente infelice, quella pronunciata da un riminese, di 32 anni, denunciato per oltraggio. L’offesa, dal sapore a dir poco sessista, ha avuto la pessima idea di rivolgerla a una poliziotta della questura intervenuta perchè lui stava facendo un pandemonio fuori di casa. Il risultato è che si è beccato una denuncia per oltraggio.