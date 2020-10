Rimini. Insulti, “leoni da tastiera” si scusano col vicesindaco e pagano

La vicenda fa seguito a un post pubblicato sul profilo Facebook di un movimento di estrema destra nell’ottobre 2017 e che vede sul banco degli accusati 11 persone rispetto alle 13 iniziali, dove il vice sindaco di Rimini Gloria Lisi si è costituita parte civile. Vicenda e frasi irripetibili: basti dire però che gli odiatori da tastiera, come spesso accade, quando sono chiamati a rispondere delle proprie azioni non sono poi così leoni. E così per evitare il processo alcuni di loro hanno chiesto scusa alla Lisi e scucito 500 euro che finiranno in beneficenza. Chi invece (per il momento) ha deciso di tirare dritto dovrà probabilmente affrontarne le conseguenze.