Rimini. Interrogazione del centrodestra al governo per estendere Sputnik a frontalieri del Titano

Interrogazione ai ministri Di Maio e Speranza per valutare la possibilità di estendere la vaccinazione con lo Sputnik ai lavoratori frontalieri. Lo hanno chiesto i sindaci di Coriano, Mimma Spinelli, e di San Leo, Leonardo Bindi, guardando con favore alla campagna vaccinale di San Marino. Immediata la risposta del senatore Antonio Barboni, membro VIII Commissione del Senato, che unitamente alla senatrice Anna Maria Bernini, capogruppo di FI al Senato, e al senatore Enrico Aimi, capogruppo di FI in III Commissione affari esteri i quali hanno chiesto un intervento immediato. “Abbiamo chiesto al governo – dichiara Barboni – che venga attivata ogni iniziativa in campo diplomatico e sanitario atta a garantire una veloce somministrazione ai nostri concittadini, che per motivi di lavoro frequentano la Repubblica di San Marino, soprattutto alla luce dei continui ritardi che si stanno verificando con le forniture europee di vaccini”.