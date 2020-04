Rimini. Intrattenimento al tempo del Covid-19

Questa crisi ci porta necessariamente a ripensare l’estate e gli eventi estivi, oltre che i momenti di condivisione, intrattenimento e formazione. Ci sentiamo di suggerire all’amministrazione e all’ente Rimini Fiera di valutare la trasformazione dei parcheggi e di alcuni padiglioni in un grande cinema all’aperto, stile Drive In all’americana.

Si potrebbe in questo modo offrire un intrattenimento alle persone che ci sceglieranno per le loro vacanze. La stessa formula potrebbe essere utilizzata per momenti di formazione ed eventi creati appositamente per questo formato di fruizione. I padiglioni al chiuso potrebbero essere utilizzati per le giornate di pioggia o durante i pomeriggi assolati, mentre le aree parcheggio alla sera. Si potrebbero coinvolgere i gestori dei cinema che sono accomunati dalle stesse stringenti regole degli eventi fieristici. Crediamo sia il momento di lanciare idee nuove su come fare intrattenimento e turismo, sperando che l’idea non rimanga in un cassetto. Siamo disponibili a qualsiasi collaborazione per portare avanti questo progetto.

Stefano Benaglia

Presidente Associazione Quartiere 5

www.quartiere5.it