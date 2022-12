Invalido sulla sedia a rotelle ha provocato danni per 10mila euro nell’hotel dove era alloggiato. Il 40enne bosniaco dopo essere stato rilasciato ha creato nuovi problemi nella notte tra sabato e domenica presso l’ospedale Infermi. L’uomo ha urlato di non sentirsi bene chiedendo di essere visitato per un forte dolore al ginocchio alla gamba amputata. Un delirio che ha portato i medici a chiamare le forze dell’ordine. A quel punto il soggetto si è calmato e se ne è andato.