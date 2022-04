Rimini. Investe ciclista e scappa: polizia col fiato sul collo del pirata della strada

Pirata della strada nella notte tra giovedì e venerdì ha investito e non ha prestato soccorso a un ciclista ora ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Infermi. La vittima, classe 1988, cittadino di nazionalità indiana, stava pedalando in sella alla propria bicicletta elettrica sulla via Emilia con direzione di marcia Santa Giustina-Rimini quando giunto all’altezza dell’impresa di costruzioni stradali Pesaresi è stato travolto da un’autovettura il cui conducente non l’ha visto nonostante tutte le luci della bicicletta fossero regolarmente accese. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno trovato frammenti della carrozzeria dell’auto investitrice. Diverse le prove già in mano agli inquirenti: il pirata farebbe dunque meglio a palesarsi per mitigare parzialmente la sua già gravissima situazione.