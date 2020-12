Dovrà rispondere di di omicidio stradale un automobilista di 54 anni, residente in una località della Valmarecchia. L’imputato la sera del 18 giugno 2019, investì un ciclista, poi morto in ospedale per le ferite riportate. La vittima, lo storico barista santarcangiolese Pio Brigliadori, aveva 79 anni.