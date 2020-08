Rimini. Investito in bici: è morto a 72 anni il prof. Giovanni Zavatta

Non ce l’ha fatta Giovanni Zavatta, 72 anni. Era stato travolto da un’auto mentre, in sella alla bici elettrica, attraversava la strada. L’incidente risale a mercoledì scorso sulla via Emilia a Santa Giustina attorno alle 19.30. Ieri alle 15.30 è morto al Bufalini di Cesena dove era stato ricoverato d’urgenza a causa delle gravi ferite riportate. L’uomo ha insegnato a lungo in istituti superiori sia cittadini (come il Marco Polo) sia della provincia (a Santarcangelo). Era molto conosciuto e stimato a Santa Giustina e a Rimini dove la notizia del suo decesso ha portato grande sconforto. Sull’incidente la procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale dunque non sono stati ancora fissati i funerali.