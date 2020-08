Grave incidente ieri sera verso le 19.15 sulla via Emilia a Santa Giustina quando un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il riminese è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena per i gravi traumi riportati: nell’urto infatti è andato a finire sul parabrezza distruggendolo, cadendo poi sull’asfalto. Il traffico è stato bloccato a causa dell’incidente. Sul posto per i rilievi di legge la polizia.