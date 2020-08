Incidente per un 50enne riminese ciclista amatoriale investito a Forlì durante il sesto Gran Premio Krifi Caffè organizzato dalla Asd Cicloclub Estense. Sulla strada è spuntata una Chevrolet Matiz guidata da un 84enne che ha centrato in pieno il riminese trascinandolo per metri. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Bufalini.