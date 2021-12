RIMINI. Isabella Magnani, pluri-dirigente della provincia, va in pensione. Riziero Santi: “Grazie Dottoressa Isabella Magnani, grazie Isa”

Isabella Magnani, pluri-dirigente della provincia di Rimini, saluta tutti e se ne va in pensione. Certo, non si direbbe, ma si è compiuto il suo periodo lavorativo, fatto di tanto impegno e dedizione e coronato da importanti risultati. Dal primo Presidente Ermanno Vichi, presente ai saluti, fino alla mia presidenza. Isabella Magnani ha gestito passaggi importanti dall’istituzione dell’ente, all’inclusione dei 9 comuni provenienti dalle marche, ai successi di un ente in voga, fino ai momenti bui del tentato e fallito superamento, e poi quelli della pandemia. Isabella Magnani c’è sempre stata con lo spirito di servizio e le competenze che la contraddistinguono, ed ha sempre tenuto fermi i principi che ha ripetuto nel sul saluto ai colleghi: “è un privilegio ed un onore lavorare nella pubblica amministrazione e servire le istituzioni dello Stato. Privilegio e onore che dobbiamo ripagare con il nostro impegno e la nostra dedizione”. Nelle sue parole un po’ di rammarico per andarsene “in un momento di rigenerazione e di grande fermento che vede le provincia tornare nell’attenzione e nella considerazione che merita come ente intermedio di equilibrio territoriale”. Nel salutarla quest’oggi ho espresso i sentimenti di grande stima e gratitudine per la donna e per la professionista. Donna elegante nei modi, affabile e al tempo stesso determinata. Professionista capace collaborativa e al tempo stesso rigorosa. In questi tre anni di collaborazione è stata una presenza determinate, sempre positiva e propositiva ma anche sempre esigente e rigorosa. Grazie dottorezza Isabella Magnani, grazie Isa.