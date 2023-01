RIMINI. Iscrizioni ai nidi e alle scuole di infanzia sono aperte a partire da oggi e saranno chiuse il 24 febbraio

Condividi l'articolo

Il Comune di Rimini informa che le iscrizioni ai nidi e alle scuole di infanzia per l’anno scolastico 2023-2024 sono aperte a partire da oggi e saranno chiuse il 24 febbraio. I genitori dei bambini nati dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 residenti o non residenti nel Comune di Rimini possono presentare domanda per le scuole d’infanzia. Invece per gli asili nido comunali, possono presentare domanda solo i genitori dei bambini nati dal 01/01/2021 al 30/06/2023 residenti nel comune. Tuttavia, le famiglie non residenti possono presentare domanda solo se almeno uno dei genitori svolge attività lavorativa nel comune di Rimini; in questo caso, la domanda verrà collocata in fondo alla graduatoria. Anche i genitori dei bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 30/04/2024 possono presentare domanda come “anticipatari”, tuttavia queste domande verranno collocate in fondo alla lista dei tre anni. Le graduatorie verranno pubblicate il 22 marzo 2023. Per iscriversi, è necessario prendere visione del bando, dei criteri di accesso, dei termini del procedimento e dei posti disponibili nei diversi plessi; si può accedere al portale dei servizi educativi tramite spid o cie. In alternativa, le iscrizioni possono essere effettuate di persona, su appuntamento, all Ufficio Scuole e Nidi d’Infanzia, via Ducale 7. Per prenotare un appuntamento, è possibile accedere al link https://prenotazioni.comune.rimini.it