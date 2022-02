Rimini. Iscrizioni scuola: a Rimini vincono i licei, unica provincia in Romagna

Condividi l'articolo

Rimini continua a confermarsi la sola provincia della Romagna -e una delle tre in Emilia-Romagna a fianco di Bologna e di Parma- in cui gli studenti preferiscono i licei. Secondo i dati che riguardano le domande di iscrizione al primo anno di corso degli istituti superiori per l’anno scolastico 2022/2023 elaborati dall’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, per la quinta volta consecutiva il numero di ragazzi riminesi che hanno scelto di frequentare i licei supera addirittura la somma dei compagni che hanno optato per gli istituti tecnici e professionali: 1.615, pari al 52,42%, contro 1.466.

Nel dettaglio, a Rimini sono 1.615 gli studenti che si sono iscritti ai licei, 1.010 quelli che hanno scelto gli istituti tecnici e 456 quelli che hanno optato per gli istituti professionali.

A Forlì-Cesena, invece, 1.522 ragazzi si sono iscritti agli istituti tecnici e 699 hanno scelto gli istituti professionali (complessivamente il 53,44%), mentre 1.935 hanno optato per i licei (46,56%).

A Ravenna, il ribaltamento è ancora più evidente: sono 1.389 gli studenti che si sono iscritti agli istituti tecnici e 645 quello che hanno scelto gli istituti professionali (per un totale del 59,23%), e 1.400 quelli che hanno optato per i licei (40,77%).

Per quello che riguarda gli indirizzi di studio, al liceo il 44% degli studenti ha scelto lo scientifico, seguito dal linguistico (15%), dall’artistico (11%), dal classico (7%), dall’europeo-internazionale (1%), e dal musicale e coreutico (1%).