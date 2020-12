Rimini. Italia Nostra ha posto all’attenzione del Procuratore della Repubblica gli scavi in corso a Rimini in piazza Malatesta e nel fossato della Rocca

Italia Nostra ha posto all’attenzione del Procuratore della Repubblica gli scavi in corso a Rimini in piazza Malatesta e nel fossato della Rocca.

“Gli scavi in corso in piazza Malatesta e dentro il fossato del Castello per far spazio, quattro metri sotto, ai vasti impianti delle fontane progettate in superficie, costituiscono un uso illecito di bene culturale, incompatibile con il carattere storico e artistico della piazza e delle strutture difensive della Rocca, punito come reato dall’art.170 del Codice beni culturali?”

E’ la domanda che Italia Nostra, consiglio regionale Emilia Romagna, ha fatto oggetto dell’esposto presentato al Procuratore della Repubblica, perché valuti se richiedere la misura cautelare che fermi i lavori lesivi della integrità della piazza e delle fondazioni della Rocca.

“Nella piazza, bene culturale in sé, “è proibito fare qualsiasi costruzione” (lo prescrive un decreto ministeriale) e il sottosuolo delle aree circostanti alla Rocca è dichiarato di interesse storico e artistico particolarmente importante non soltanto in ragione del tracciato delle mura tardoimperiali della città romana, ma perché copre il fossato e la cortina in laterizio che definisce l’impianto difensivo del Castello. E dunque il fossato, essenziale elemento integrativo del Castello, può essere riempito con la vasta costruzione in cemento armato degli impianti della fontana che preclude per sempre la messa in evidenza della integrale fabbrica quattrocentesca? E’ questo un uso compatibile con il carattere storico e artistico della Rocca, conforme al precetto del codice dei beni culturali che la Soprintendenza è tenuta a far osservare?”, sottolinea Italia Nostra.