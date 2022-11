Rimini. Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, è il nuovo presidente della Provincia

Condividi l'articolo

Dal conteggio terminato verso le 21, che deve essere convalidato dall’ufficio elettorale, Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, è il nuovo presidente della Provincia.

Sadegholvaad ha superato l’altro candidato, il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti.

Ha votato il 74,7% degli aventi diritto (sindaci e consiglieri dei 27 Comuni del territorio provinciale).