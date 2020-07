Il kit elettrico esiste già, ma un vuoto legislativo lo tiene fermo. Parliamo di Motoveloci, la start up riminese che ha creato il prototipo per la trasformazione in elettrico della Vespa. Purtroppo per il kit la squadra di giovani inventori-imprenditori attende il via libera da due anni. Il prezzo del kit sarà 3200 euro quando si riuscirà ad avviare la produzione.

