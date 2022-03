RIMINI. L MALE NON ESISTE- IL FILM ORSO D’ ORSO di Mohammad Rasoulof DAL 10 MARZO AL CINEMA E, A RIMINI, ALLA MULTISALA SETTEBELLO

Condividi l'articolo

Siamo felici di informarvi che l’attesissimo film IL MALE NON ESISTE del regista iraniano Mohammad Rasoulof, dal prossimo 10 MARZO sarà finalmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane e, a RIMINI, ALLA MULTISALA SETTEBELLO.

Vincitore dell’ORSO D’ORO, MIGLIOR FILM al Festival Internazionale del cinema di Berlino, IL MALE NON ESISTE ha già emozionato la stampa e il pubblico di tutto il mondo, a partire da Jeremy Irons, Presidente della Giuria, che l’ha definito “ Un film insieme poetico e devastante che pone ognuno di noi di fronte alla responsabilità delle proprie scelte”. E ancora, “un capolavoro, un film che parla al cuore e alla mente”, “un appello alla libertà, politico e di rara bellezza“, un’opera che fa capire la forza unica del cinema: la finzione vale più di tutti i documentari”.

Il MALE NON ESISTE, che Mohammad Rasoulof ha girato in clandestinità dopo essere stato condannato a un anno di prigione e al divieto di lasciare il Paese per presunta propaganda contro il governo, è un film che solleva questioni morali universali che scuotono le coscienze e impongono a ognuno una riflessione profonda.

Lo fa attraverso il racconto di quattro storie, quattro toccanti variazioni sul tema cruciale della forza morale e della capacità di opporsi alle minacce, apparentemente inevitabili, di un sistema politico coercitivo. Quattro ritratti della fragilità dell’ essere umano di fronte a scelte obbligate e alle responsabilità che ne derivano.

Heshmat marito e padre esemplare, è un uomo generoso e accomodante con tutti, ma svolge un lavoro misterioso per il quale ogni notte esce di casa. Pouya ha da poco iniziato il servizio militare e si ritrova subito ad affrontare una scelta drammatica: come obbedire a un ordine dei superiori contro la propria volontà. Javad è un giovane soldato che conquista a caro prezzo tre giorni di licenza per tornare al paese della sua amata e chiederla in sposa. Bharam è un medico interdetto dalla professione, che decide finalmente di rivelare alla nipote un segreto doloroso che lo accompagna da vent’anni.

Quattro storie drammaticamente e inesorabilmente connesse che, pur se ambientate nella società iraniana, toccano profondamente la coscienza e la storia di ognuno di noi.

Perchè, come per L’ Antigone di Sofocle il dilemma morale quando si presenta in modo inaspettato e deflagrante, pone tutti di fronte alla stessa domanda:

Al posto loro, tu cosa avresti fatto?